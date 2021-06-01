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Кравцов сообщил, что спортивные клубы появятся в каждой школе к 2024 году

Министр просвещения отметил, что уже сейчас в спортивных организациях занимаются порядка 2,5 млн детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спортивные клубы будут функционировать при каждой российской школе к 2024 году. Об этом сообщил во вторник министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

"К 2024 году мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб", - сказал министр.

Кравцов добавил, что уже сейчас в спортивных организациях занимаются порядка 2,5 млн детей.

Еще 680 тыс. мест в программах дополнительного образования детей появится в России к 2023 году, сообщил Кравцов. "В 2021-2023 годах в рамках национального проекта "Образование" будет создано 680 тыс. новых мест дополнительного образования во всех субъектах РФ, будут открыты региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", - сказал министр.

Минпросвещения с Министерством культуры также занимаются созданием школьных театров.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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