Сенаторы внесут в Думу законопроект о возможности онлайн-допросов свидетелей и потерпевших

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Валерий Пономарев во вторник внесут в Госдуму законопроект, который предоставляет следователю право проводить допросы свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов посредством видео-конференц-связи. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставив следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи. В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом доработки. По мнению кабмина, целесообразно предусмотреть в законопроекте особенности применения видео-конференц-связи при производстве допроса, очной ставки и опознания, не конкретизируя участников уголовного процесса и не ограничивая случаи использования такой связи. "Предлагаемые законопроектом меры направлены на повышение эффективности деятельности органов дознания и следствия, соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства", - говорится в заключении кабмина, которое есть в распоряжении ТАСС.

Авторы отмечают, что предлагаемая норма позволит следователю лично допросить участников процесса, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда кого-либо из них на допрос. "Так, например, став очевидцем преступления в одном регионе РФ, лицо по личным обстоятельствам может его покинуть (возвращение в место постоянного проживания, переезд на постоянное место жительства, командировка, отбывание наказания), что делает достаточно затруднительным обеспечение явки свидетеля к следователю для допроса. Выезд следователя в место нахождения допрашиваемого лица также требует дополнительных временных и материальных затрат, а также затягивает сроки расследования по другим уголовным делам", - отмечается в пояснительной записке.

Сенаторы обращают внимание, что допрос посредством видео-конференц-связи на протяжении длительного времени применяется судами. Они уточняют, что закон позволит производить допрос на стадии предварительного следствия дистанционно, с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц. Документ актуален и в связи с пандемией коронавируса, подчеркивают авторы.

В законопроекте оговаривается, что онлайн-допрос будет возможен лишь при наличии технической возможности у следствия. Допрос посредством видео-конференц-связи не допускается в случае возможности разглашения государственной тайны, либо данных о лицах, в отношении которых приняты меры безопасности, уточняется в законопроекте.