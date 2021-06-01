Водолазы МЧС подняли более 1 тыс. боеприпасов с затонувшей на Балтике в 1945 году баржи

КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Водолазы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и регионального поисково-спасательного отряда МЧС России подняли более 1 тыс. артиллерийских снарядов с затонувшей с боезапасом в годы Великой Отечественной войны у калининградского побережья Балтийского моря немецкой баржи. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Алексей Баранов.

"На 1 309 боеприпасов стало меньше на дне Балтийского моря в точке залегания затопленной в начале 1945 года немецкой самоходной баржи. Именно столько снарядов различного калибра, от 150 мм до 20 мм, водолазы сводного отряда МЧС России подняли на поверхность за первую неделю работы на этом потенциально опасном объекте", - рассказал он. Только за минувшие сутки с морского дна поднято 354 снаряда.

Собеседник отметил, что все взрывоопасные предметы переправляются на берег, а затем - на военный полигон для полного уничтожения методом подрыва. Он также уточнил, что баржа залегает на глубине до 15 и более метров в полутора километрах от береговой черты на внешнем рейде порта Балтийск.

Судно длиной 70 м, шириной 8 м и водоизмещением 2 тыс. тонн было обнаружено в 2009 году. С 2010 по 2015 год при обследовании его специалисты-водолазы МЧС подняли в общей сложности 3 105 боеприпасов. Активная фаза операции по разминированию баржи началась в 2020 году. Тогда (в августе-сентябре) водолазы центра "Лидер", командированные руководством ведомства в Калининградскую область по просьбе губернатора Антона Алиханова, совместно с коллегами из регионального поисково-спасательного отряда обезвредили 7 016 артиллерийских снарядов различного калибра.

"Сколько еще и какие боеприпасы находятся на борту затопленной баржи и вблизи ее - подсчитать невозможно, часть их скрыта под песчаным грунтом, часть - разбросана вокруг судна. Одно можно сказать - счет идет на тысячи единиц", - сказал Баранов, заметив, что нынешняя командировка и работа специалистов "Лидера" продлится до 2 июля.