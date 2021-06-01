ОП предлагает ввести возрастную идентификацию детей и подростков в соцсетях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Комиссия общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей подписала меморандум о защите детей в интернете и социальных сетях. Ключевыми темами документа стали вопросы возрастной идентификации в интернете, усовершенствование уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах и создание Карты инфраструктуры детства, сообщили ТАСС в пресс-службе ОП.

"Меморандум разработан на основе рекомендаций Общественной палаты РФ совместно с общественными организациями. Так, комиссия ОП РФ предлагает усилить контроль за соблюдением законодательства о безопасности детей в социальных сетях, в частности, путем установления возрастной идентификации несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В палате отметили, что в этом году Россия столкнулась "с использованием соцсетей для политической манипуляции детьми и вовлечения их в незаконные акции". "Благодаря консолидации родителей и общественных организаций, беседам с детьми участие детей в акциях не было массовым. Но угроза вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через интернет и социальные сети сохраняется", - считают в ОП.

Члены ОП полагают, что в связи с этим "назрела необходимость законодательно установить возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях, ограничить возраст самостоятельной регистрации в них детей, ввести детские (школьные) sim-карты для мобильных телефонов, позволяющие идентифицировать несовершеннолетних в сетях связи и интернете, обеспечить возможность контроля родителей за распоряжением денежными средствами на открытых банковских счетах несовершеннолетних".

Также общественники предлагают в рамках уроков ОБЖ "организовать обучение несовершеннолетних безопасным практикам в интернете и социальных сетях" для профилактики и предотвращения насилия и травли, при этом предлагается использовать опыт некоммерческих организаций.

"Школьники хотят, чтобы предмет ОБЖ не был просто теоретическим - необходима практика! Дети и подростки хотят знать, как защититься от нападения на улице, как противостоять буллингу в школе. Важно, чтобы Десятилетие детства перестало быть просто документом и стало настоящей картой безопасности наших детей", - приводит пресс-служба ОП слова лидера Совета матерей России Татьяны Буцкой.

Карта инфраструктуры детства

Члены ОП РФ предлагают провести мониторинг имеющихся школьных секций и доли детей, которые в них участвуют, форм и видов учета мнения несовершеннолетних в принятии решений, а также социальных сетей образовательных организаций и школьных проектов, которые ведут дети.

На основе результатов мониторинга общественники и эксперты предлагают подготовить Карту инфраструктуры детства. "В каждом муниципальном образовании родители и ребенок смогут не только видеть все секции, занятия и клубные объединения, афишу мероприятий, которые может посещать ребенок, но и осуществлять электронный учет занятости детей в этих активностях с отображением полученных навыков в личном кабинете (электронном портфолио ребенка) и с возможностью голосования детей по вопросам, касающимся изменения жизни вокруг них", - отметили в палате.

"Мы считаем, что голос ребенка должен быть услышан - в форме голосований для детей в школах, муниципалитетах, районах, городах. Дети должны иметь возможность высказывать свое мнение по поводу вопросов, которые касаются их напрямую, например, школьное питание, благоустройство двора, района", - добавила зампредседателя комиссии ОП Юлия Зимова.