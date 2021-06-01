Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает родителей, врачей и учителей главными защитниками детей. В Международный день защиты детей премьер посетил Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве.

Он осмотрел медучреждение и заглянул на праздник для детей, которым при рождении здесь оказали высокотехнологичную помощь. Такие мероприятия проходят во вторник во многих перинатальных центрах страны.

Мишустин поздравил детей с праздником. "Это в первую очередь ваш день, и главные защитники малышей - мамы и папы, врачи и учителя", - сказал он. "Вообще, здорово, когда с врачами, которые помогли, остается такая добрая связь. Мне кажется, это для детей очень здорово", - добавил премьер.

Мишустин вручил женщинам цветы, а детям в подарок привез игрушки. Единственный присутствовавший на празднике мальчик Артем получил робота, а девочкам глава правительства подарил по белому плюшевому зайцу.

Премьер пообщался с родителями и детьми, напоследок они сделали на память совместное фото.