Путин направил приветствие участникам съезда Союза машиностроителей России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям съезда Союза машиностроителей России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Подчеркну, именно от машиностроения с его поистине уникальными инновационными, экспортными возможностями во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей. Государство и впредь будет всемерно поддерживать новые, востребованные проекты машиностроительных компаний и предприятий для создания конкурентоспособной продукции, обеспечения лидерских позиций нашей страны на глобальных рынках технологий", - подчеркнул президент.

Путин отметил вклад российских машиностроителей во внедрение передовых разработок, расширение выпуска высокотехнологичной продукции, наращивание производства современного оборудования. По словам главы государства, необходимо повышать престиж инженерных и рабочих профессий, а также уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных молодых кадров.

1 июня в Красногорске проходит отчетно-выборный съезд Союза машиностроителей России.