Мурашко заявил, что задачи снижения младенческой смертности в России выполнили

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Все крупные, организационные задачи, стоящие перед российской системой здравоохранения по снижению младенческой смертности, сегодня реализованы. Ее показатель в нашей стране - один из самых низких в мире, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по совершенствованию медицинской помощи детям под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Сегодня основные задачи, которые стоят перед здравоохранением по снижению младенческой смертности, крупные, организационные, они все реализованы. Сегодня <...> мы работаем на показателях уже одних из самых низких в мире, <...> это 4,5 промилле. Для того, чтобы нам продолжать изменять ситуацию к лучшему, и в том числе, работать по снижению младенческой заболеваемости и инвалидности, нам, конечно же, необходимо внедрять технологии, в том числе неонатального скрининга", - сказал он.

Мурашко добавил, что в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве в текущем году будет реализован пилотный проект по полногеномному секвенированию. "Сегодня служба движется по пути персонализации, мы каждую беременную с этого года включаем в определенное информационное сопровождение, включая в том числе и систему прогнозирований развития того или иного заболевания. <...> Поэтому использование в том числе современных методов масс-спектрометрии мы можем реализовать со следующего года, если мы поддержим это направление", - заключил он.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова - головное российское научное, лечебное и учебное учреждение, являющееся базой для реализации государственных программ, в том числе по сохранению репродуктивного здоровья. Центр аккумулирует научные достижения отечественных и зарубежных специалистов в данной области и координирует работу региональных организаций.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.