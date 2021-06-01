Матвиенко призвала министров подумать, как мотивировать школьников ходить в музеи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник призвала министра просвещения Сергея Кравцова и министра культуры Ольгу Любимову подумать о том, как мотивировать школьников и их родителей ходить в музеи и театры.

"Если бы я была директором школы, у меня бы каждый ученик ходил каждое воскресенье в музей. Подумайте, как это организовать, как мотивировать школу, родителей. Элемент такого контроля, может, он кажется бюрократическим, он не лишний, чтобы приучить к этому. И родители уже ходят в театры и музеи вместе с детьми", - сказала Матвиенко, обращаясь к министрам на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Она также попросила Любимову подумать над снижением бюрократических барьеров при организации экскурсий школьников. "Просто привести классному руководителю детей в музей, столько справок надо собрать. Я прошу вас, разберитесь с регламентацией, уберите вы эту бюрократию. Наоборот, дайте возможность, чтобы как можно больше наших педагогов водили своих воспитанников в музеи, это же замечательно", - подчеркнула Матвиенко.