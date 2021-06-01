{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: инспекторы из РФ проверили условия для возобновления сообщения с курортами Египта

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что решение примет оперативный штаб правительства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские специалисты проинспектировали условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, окончательное решение примет оперштаб правительства. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Песков не стал говорить о точных датах возобновления авиасообщения. "Я не берусь предвосхищать. Даты - это прерогатива оперштаба", - сказал он.

Теги
ЕгипетРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Сезон кинопоказов под открытым небом откроют в Подмосковье
В прошлом году в рамках проекта "Кинопаркинг" прошло более 400 сеансов
Читать полностью