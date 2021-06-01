Песков: инспекторы из РФ проверили условия для возобновления сообщения с курортами Египта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские специалисты проинспектировали условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, окончательное решение примет оперштаб правительства. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Песков не стал говорить о точных датах возобновления авиасообщения. "Я не берусь предвосхищать. Даты - это прерогатива оперштаба", - сказал он.