В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральный отцовский капитал в качестве одной из мер поддержки многодетных семей.

"По итогам ежегодного послания президента РФ правительству РФ поручено до 1 июля 2021 года подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография". Данная инициатива предложена в специальном докладе Общественной палаты РФ "Демография 2024", - говорится в письме (есть в распоряжении ТАСС).

В рамках федерального проекта "Многодетная страна" общественники предлагают реализовать ряд мер, в числе которых введение "федерального многодетного (отцовского) капитала в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, предоставляемого при рождении трех и более детей в одной семье". Также в ОП просят в направления использования капитала помимо жилья и образования включить "приобретение семейного автомобиля, самообеспечение семьи на условиях социального контракта".

Кроме того, члены палаты предлагают расширить направления использования маткапитала при рождении третьего или последующих детей, а также ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка. Эксперты предлагают выплачивать ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от их доходов.

Также в ОП выступили с инициативами разработки и введения системы семейного налогообложения для многодетных семей, освобождения их от налогов на единственное имущество и обеспечения возможности получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из таких семей на условиях целевого контракта.