В Кремле прокомментировали конкурс на худший школьный туалет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кремль не считает антироссийской провокацией акцию одного из брендов моющих средств, в рамках которой определялись самые худшие школьные туалеты в России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос, считают ли в Кремле этот конкурс провокацией и попыткой дискредитировать Россию со стороны Запада, пресс-секретаря главы государства рассмешил. "Почему? Нет, не считают", - сказал он.

"Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, может ли этот конкурс стать поводом для изменения финансирования ремонта школьных санузлов, пресс-секретарь президента подчеркнул, что это не тема Кремля. "Это вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры. Вопрос руководства", - сказал Песков. Он уточнил, что в Кремле "не обратили" внимание на общественное обсуждение этой темы.