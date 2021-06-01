Повышенная пенсия северянам будет устанавливаться упрощенно и после 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Повышенный размер пенсии гражданам, проживающим в некоторых северных регионах, будет устанавливаться в упрощенном порядке без личного присутствия гражданина и после 1 июня. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"Пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату. С апреля прошлого года до конца 2021 года такое заявление не нужно подавать в территориальный орган ПФР", - сообщили в ПФР. Упрощенный порядок, продленный раннее до 1 июня, продлевается до конца 2021 года.

В ПФР добавили, что сведения о месте жительства уточняются самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел РФ, по данным от работодателей и другими способами.

Также до конца 2021 года сохранится упрощенный порядок получения услуг ПФР, введенный в пандемию весной 2020 года. Это позволит россиянам и дальше обращаться за услугами фонда в дистанционном формате. Так, граждане смогут оформить пенсию через порталы Госуслуг и ПФР, назначить и продлить пенсии по инвалидности и другие социальные выплаты, распорядиться материнским капиталом, оформить пенсию по потере кормильца, а также подучить необходимую информацию через личный кабинет или по телефону.