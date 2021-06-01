Песков рассказал о помещении, где Путин принял Кузнецову в Сочи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился 31 мая с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой в своем рабочем кабинете в сочинской резиденции "Бочаров Ручей". Все необходимые атрибуты официального рабочего места главы государства в этом помещении есть, заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это рабочий кабинет президента в Сочи. Это абсолютно не новый кабинет", - сказал он, отвечая на просьбу пояснить, что это было за помещение, в котором 31 мая российский лидер встречался с детским омбудсменом.

Песков заверил, что "там есть герб, он просто не попал в кадр". "Это рабочий кабинет, рабочая обстановка, потому что все-таки встреча носила не церемониальный, а именно рабочий характер", - подчеркнул представитель Кремля, напомнив, что Кузнецова доложила о своей деятельности за минувший год.