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Пандемия COVID-19

Монголия открывает въезд для россиян, вакцинировавшихся "Спутником V"

Монголия открывает въезд для россиян, вакцинировавшихся "Спутником V " - глава МИД.

Теги
РоссияМонголияПандемия COVID-19
Песков объяснил простую обстановку в кабинете Путина в Сочи рабочим характером мероприятий
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