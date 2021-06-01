Бывший император Японии и его супруга привились от коронавируса

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Бывший император Японии 87-летний Акихито и его супруга 86-летняя Митико привились от нового коронавируса на территории своей резиденции в Токио. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo .

По его данным, дозу вакцины получили еще четыре члена императорской семьи, включая младшего брата бывшего императора, 85-летнего принца Масахито.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью привиты 2,9 млн из 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 4,6 млн человек получили первую дозу, а 320 тыс. - две дозы препарата.

Акихито правил с 7 января 1989 по 30 апреля 2019 года, когда он добровольно сложил полномочия из-за преклонного возраста. С 1 мая 2019 года императором Японии стал его старший сын Нарухито.