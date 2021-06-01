Экс-главу "Открытой России" Пивоварова подозревают в участии в нежелательной организации

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю подозревают бывшего директора признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова в участии в деятельности иностранной неправительственной организации путем размещения в интернете агитационных материалов, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

"По версии следствия, в августе 2020 года, подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ", - заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что его подозревают в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ (ст. 284.1 УК РФ). По данным ведомства, он был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами России.

Ранее бывший координатор организации Татьяна Усманова ранее сообщала, что Пивоварова задержали в понедельник в Санкт-Петербурге перед вылетом из Пулково. На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.