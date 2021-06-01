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Пандемия COVID-19

Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

Речь идет о Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Семь стран Евросоюза - Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия - с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС.

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Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе.

"Уже сегодня семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - начали выдавать первые сертификаты ЕС", - отмечается в нем.

При этом "некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране".

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БолгарияГерманияЧехияДанияГрецияХорватияПольшаПандемия COVID-19
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