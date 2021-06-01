Центр "Вектор": нет данных, что птичий грипп H10N3 несет новые эпидемические риски

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Свидетельства о появлении дополнительных эпидемических рисков из-за вируса птичьего гриппа H10N3 пока отсутствуют, заявили ТАСС во вторник в центре "Вектор".

Ранее власти Китая сообщили о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H10N3 в провинции Цзянсу.

"В настоящее время нет данных, указывающих на появление дополнительных эпидемических рисков, связанных с вирусом H10N3. Необходимо провести исследования генетических и фенотипических особенностей вируса от заболевшего в провинции Цзянсу, чтобы дать более взвешенную оценку эпидемического потенциала данного изолята", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что вирусы субтипа H10 широко распространены среди птиц. Ряд исследований показывает, что они в некоторых случаях могут передаваться млекопитающим.

Роспотребнадзор следит за циркуляцией вирусов гриппа птиц в субъектах Российской Федерации. "Созданный в Российской Федерации механизм слежения за распространением вирусов гриппа птиц позволяет эффективно и своевременно реагировать на любые потенциальные угрозы", - добавили в центре.