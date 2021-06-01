Путин рассчитывает, что власти на местах будут расширять программы поддержки семей

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что региональные власти будут расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных. Глава государства пообещал, что власти будут концентрировать ресурсы для решения таких задач.

"Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы", - сказал президент во вторник на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", говоря о поддержке семей, создании условий для образования детей.

Он напомнил, что в послании парламенту поставил правительству задачу "сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной". "Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали [их] без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям, и чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо", - указал президент.

"Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы", - отметил Путин.

"Конечно, с поддержкой семьи, детства связана наша работа по повышению качества и доступности образования, в том числе строительство и обновление школ, детсадов, яслей в небольших городах и сельских населенных пунктах, формирование повсеместного, широкого пространства для развития ребенка и его самореализации, чтобы он сумел раскрыть свои способности, найти свой собственный путь в жизни, чтобы у него была возможность состояться", - подчеркнул глава государства. Он сделал акцент на том, что "это принципиально важно для всех семей, для всех детей и родителей, потому что речь идет именно о будущем России".

Важная роль многодетных семей

Многодетные семьи - основа будущего России и продолжения ее тысячелетней истории, отметил Путин. "Семья, в которой много детей, - это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - сказал он. По мнению Путина, семья, в которой много детей, - "это по-настоящему прекрасно".

"Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации молодых поколений - так было и так будет всегда - останется безусловным приоритетом нашей политики", - заверил президент. Он напомнил, что "эти положения прямо закреплены в обновленной конституции и на практике будут отражены, реализованы во всех национальных проектах и программах".

"Своим примером вы вдохновляете и других. Я уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье непременно было много детей", - обратился Путин к многодетным мамам и папам. "У меня среди моих близких людей тоже есть такие семьи", - рассказал президент.

Глава государства поздравил россиян и с Всемирным днем родителей, который также отмечается 1 июня. "Самое нужное, необходимое для каждого ребенка, вне всякого сомнения, это любовь, забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу", - уверен Путин. По его мнению, в многодетных семьях "удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящен детям, их воспитанию, гармоничному развитию". "Это огромный постоянный труд заботы, ответственности, но в то же время ни с чем не сравнимое счастье - возможность видеть, как растет и взрослеет человек, вместе с ним радоваться его победам, успехам, достижениям", - убежден президент.

Он обратил внимание на то, что "большие многодетные семьи хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия". "И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь", - подчеркнул Путин.