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Пандемия COVID-19

На западе Японии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса

Как уточняет телеканал NHK, его выявили у 50-летнего жителя города Кобе

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Власти города Кобе на западе Японии объявили о выявлении у 50-летнего местного жителя заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

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Отмечается, что инфицированный мужчина не покидал Японию, в связи с чем городские власти подозревают, что мутация произошла непосредственно в его организме. При этом генетический анализ продемонстрировал происхождение новой инфекции от штамма из Великобритании. Кроме того, обнаруженный в городе штамм обладает тем же риском возникновения тяжелых симптомов у заразившихся и большой скоростью распространения, подчеркивает NHK.

Ранее на территории Кобе, где находится один из крупнейших международных портов страны, было выявлено около 150 случаев инфицирования зарубежными штаммами коронавируса.

По последним данным, общее количество случаев заражения в Японии превысило 750 тыс., более 13 тыс. человек умерли.

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