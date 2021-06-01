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Пандемия COVID-19
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Путин заявил, что Россия постепенно выходит из сложной эпидситуации

Однако, по мнению главы государства, эпидемиологические риски еще остаются

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса, однако эпидемиологические риски еще остаются, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

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"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно", - сказал глава государства в начале встречи с многодетными семьями, награжденными орденами "Родительская слава".

Путин посетовал, что с людьми, которые удостоились высокой государственной награды, приходится общаться не очно, а в режиме видеоконференции. Тем не менее, по его словам, "поездка через всю страну даже ради столь торжественного мероприятия для таких больших семей пока неоправданный риск".

Глава государства воспользовался случаем, чтобы обратиться к россиянам с просьбой беречь себя, своих детей, родных и близких. Он поздравил всех участников встречи с Днем защиты детей и с полученными наградами. "Хотя, конечно, самая лучшая и самая большая награда всегда с вами. Это ваши дети, ваши семьи", - сказал он.

Президент РФ поздравил и двух именинников, также участвующих во встрече. "Алине Плюсниной исполняется девять лет. Ей самые лучшие пожелания и поздравления. И Исмаилу Марзиеву - ему 14 лет. Ребята, вас с днем рождения поздравляю", - обратился к детям Путин.

В новость была внесена правка (14:16 мск) - уточняется имя участника встречи в пятом абзаце.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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