В Преображенской церкви на острове Кижи впервые за 40 лет прошла экскурсия для туристов

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Церковь Преображения Господня на острове "Кижи" в Карелии впервые после многолетней реставрации открыли для посетителей. Во вторник в храме спустя более 40 лет прошла первая экскурсия для посетителей, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Туристов с сегодняшнего дня пускают в Преображенскую церковь, уже прошла первая экскурсия. В ходе нее рассказывают об истории церкви, о ее реставрации и об интерьере, в первую очередь о главном элементе - иконостасе", - рассказал собеседник агентства.

Туристический сезон на Кижах открывается с началом навигации по Онежскому озеру. В этом году первый теплоход подошел к берегам острова 7 мая, но гости музея-заповедника на тот момент еще не имели возможности попасть внутрь отреставрированного храма.

2 июня на острове запланирован детский праздник в честь Международного Дня защиты детей, а торжественное открытие церкви Преображения Господня после реставрации запланировано на конец июня, когда на остров ожидается прибытие высоких гостей, уточнили в пресс-службе музея. Ранее сообщалось, что проводить чин освящения храма планируется 19 августа, в праздник Преображения Господня.

История реставрации храма

За время своего более чем 300-летнего существования Преображенская церковь Кижского погоста несколько раз подвергалась ремонту и обновлениям. Первые значительные изменения произошли в начале XIX века, когда бревенчатые срубы снаружи обшили тесом, а с 1822 года началась обивка железом глав храма. На ремонт из-за появления аварийных участков конструкций церковь впервые закрыли в 1965 году, открыв ее через год: за это время специалисты в том числе заменили отдельные бревна, устранили выпучивания стен алтаря, перекосы и прочее.

В 1980 году эксперты зафиксировали критическое состояние Преображенской церкви с возможным переходом из предаварийного состояния в аварийное. Принимается решение о закрытии объекта для посетителей. К 1982 году в храме монтируется металлокаркас, на котором памятник деревянного зодчества находился долгое время, постоянно велись противоаварийные работы. Вплоть до 2001 года, когда появился первые проект, предусматривающий лифтинг конструкций, профессиональное сообщество вело споры о методах, с которыми следует подходить к реставрации доминанты Кижского погоста.

Первый пробный лифтинг - метод реставрации с подъемом конструкций храма и поэтапной заменой прогнивших бревен без полной разборки памятника - провели в 2004 году. К полномасштабным работам специалисты-реставраторы приступили в 2009 году. На эти цели было направлено 508 млн рублей. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2 550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тыс. лемешин - традиционных черепиц из осины. Особый интерес представляет иконостас конца XVII - начала XVIII века, он сохранился целиком. Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.