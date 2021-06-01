В Москве открыли мемориальную доску композитору Аркадию Островскому

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мемориальную доску композитору Аркадию Островскому открыли в Москве во вторник. Ее разместили на доме, расположенном в Газетном переулке, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В День защиты детей состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски композитору, заслуженному деятелю искусств РСФСР Аркадию Ильичу Островскому. Мемориальную доску установили по адресу: Газетный переулок, д. 13, стр. 1. Инициировал установку Союз композиторов России", - говорится в сообщении.

Как напомнил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, Аркадий Островский - автор множества всеми любимых композиций. Среди них есть и те, что знакомы всем с самого детства: "Спят усталые игрушки" и "Пусть всегда будет Солнце!".

"На мемориальной доске композитору, которую открыли сегодня на Доме композиторов в Газетном переулке, авторы как раз разместили нотную строку из песни о солнце. Теперь память о выдающимся деятеле навсегда увековечена в столице", - сказал Емельянов.

Мемориальная доска из бронзы в форме медальона с портретным барельефом композитора изготовлена авторским коллективом: скульптором Андреем Забалуевым, архитектором Михаилом Корси.

В церемонии открытия поучаствовали представители департамента культурного наследия столицы, творческих союзов, музыкальных коллективов и средств массовой информации.