В Крыму начал работать онлайн-ресурс для отзывов туристов об отдыхе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Информационный ресурс "Отзыв туриста об отдыхе в Крыму" для обратной связи с жителями и гостями полуострова запустили в первый день лета на сайте правительства республики, сообщили журналистам в пресс-службе Минкурортов региона.

"Ресурс позволит более оперативно реагировать на замечания туристов и собрать общее представление о впечатлениях от посещения Крыма как в целом, так и в каждом отдельном регионе", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Ресурс включает несколько опций, в их числе - "Часто задаваемые вопросы", ответы на которые можно прочитать на туристическом портале Крыма в специальном разделе, а также раздел "Оставить отзыв об отдыхе в Крыму", который позволяет поделиться впечатлениями об отдыхе в каждом отдельном регионе полуострова, и анкета гостя "Все дороги ведут в Крым", по итогам анализа которой власти региона в конце сезона определят уровень удовлетворенности отдыхом.

"В офлайн-формате заполнение анкеты гостя Крыма "Все дороги ведут в Крым" проводят работники крымского туристского центра в аэропорту "Симферополь" и сотрудники горячей линии Минкурортов Крыма на железнодорожном вокзале. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения - санаториев, пансионатов, гостиниц", - говорится в сообщении.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году курортный сезон начался 1 мая - на месяц раньше. На полуострове ждут рекордного числа туристов, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек.