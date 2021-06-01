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В аппарате Голиковой изучат предложение ввести отцовский капитал

В Общественной палате ранее предложили ввести федеральный отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Предложение Общественной палаты (ОП) РФ о введении отцовского капитала будет рассмотрено в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, когда соответствующее письмо туда поступит. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера.

Ранее председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральный отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей в качестве одной из мер поддержки многодетных семей.

"Когда письмо будет получено, оно обязательно будет рассмотрено в установленном порядке. По всем вопросам и предложениям, содержащимся в обращении, будут даны разъяснения отправителям", - сообщили в секретариате.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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