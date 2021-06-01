Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за сыном

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем ухаживать за маленьким сыном.

На встрече в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", президент пообщался с семьей Каньшиных из Благовещенска и предположил, что Ольга Каньшина работает уборщицей, чтобы "ухаживать за детишками, высвобождать время".

"У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть", - поделился семейными воспоминаниями президент.

В завершение онлайн-встречи Путин указал, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, сердечного тепла. В то же время он согласился, что "ребенок в семье - это праздник". "У вас у всех много детей, и это большой праздник", - сказал глава государства, поздравив участников встречи с Днем защиты детей и пожелав им счастья, благополучия и здоровья.