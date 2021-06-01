Путин предложил помощь многодетной семье из Надыма с перелетом на отдых на Черное море

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил организовать многодетной семье Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа перелет на отдых к Черному морю - в Сочи или Геленджик.

"Мы договоримся, куда [именно]. У нас есть предприятие, называется Управление делами президента, оно вас поддержит", - обратился глава государства во вторник во время общения по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", к Геннадию Гавриленко из Надыма, у которого вместе с супругой восемь детей.

Перед этим во время общения с президентом глава этой семьи рассказал о планах поехать с детьми на отдых на юг на машине за 5 тыс. км. Путин заметил, что такая поездка была бы непростой. "У меня есть встречное предложение: лучше на самолете перелетайте куда-нибудь в Сочи, допустим. А здесь мы вам дадим машину, чтобы вы могли поездить с семьей", - сказал президент, подчеркнув, что так будет спокойнее и надежнее. "Все-таки с детками в дороге не так просто", - пояснил глава государства.

"Если сядете всей семьей на самолет, спокойненько прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты", - еще раз предложил Путин. Глава семьи поблагодарил за неожиданное предложение, отметив, однако, что на автомобиле он планировал ехать не в Сочи, а в Геленджик, так как предприятие, на котором он работает, обещает выделить путевку в санаторий именно в этом городе. "Пожалуйста, - ответил Путин. - Можете съездить в Геленджик, потом приехать в Сочи, это все рядышком здесь".

Глава государства также выразил благодарность тем, кто поддерживает семью Гавриленко, отметив, что такая системная поддержка видна и со стороны предприятия, и со стороны региональных властей. "Меня просто забеспокоило, что вы 5 тыс. км хотите на машине [ехать]. Не надо, ладно? Мы потом созвонимся и решим, как это сделать [организовать отдых]", - подытожил президент.

Геннадий Гавриленко в ходе беседы пожелал главе государства благословения. "Мы семья верующая, мы молимся о вас, молимся, чтобы Господь вас благословил, всю вашу семью, ваших детей, внуков, чтобы дал вам здоровья, терпения в вашем нелегком труде. Вам предстоят все эти встречи на высшем уровне, тоже молимся, чтобы Господь благословил, даровал вам мудрости", - обратился глава семьи к Путину. Президент в ответ поблагодарил за эти пожелания. "Я тоже с удовольствием за вас перекрещусь и помолюсь за вашу семью", - сказал он.