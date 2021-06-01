КПРФ подготовила обращение в Конституционный суд из-за закона о причастных к экстремизму

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков подготовил запрос в Конституционный суд (КС) РФ о конституционности закона, запрещающего причастным к экстремизму баллотироваться в депутаты всех уровней. Об этом во вторник сообщил журналистам первый замглавы фракции Николай Коломейцев.

"Мы подготовили такой запрос, Юрий Петрович [Синельщиков]. Но, как вы знаете, мы и "Справедливая Россия" подписали, а [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский, несмотря на письменное обращение, пока не подписал", - сказал Коломейцев. По его словам, руководитель фракции Геннадий Зюганов дважды разговаривал с Жириновским по этому вопросу. Лидер коммунистов в свою очередь считает, что КС "нужно проявить волю и характер в нынешних условиях".

Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов в беседе с ТАСС сообщил, что ему ничего не известно о поддержке инициативы со стороны справороссов. Сам депутат заявил, что не поддерживает запрос в КС.

Согласно закону, для обращения в КС необходимо собрать подписи 90 депутатов Госдумы. Фракция КПРФ насчитывает 43 члена, ЛДПР - 40, "Справедливая Россия" - 23.

26 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам. Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, в течение трех лет.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространится на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности. Указанные положения вызвали критику со стороны оппозиции, поскольку документ, по мнению ряда политиков, имеет обратную силу и поэтому противоречит Конституции РФ (ст. 54).