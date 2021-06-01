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Сочи готов принять на отдых многодетную семью из Надыма, которой предложил помочь Путин

Городские власти обеспечат достойный отдых, чтобы и дети, и родители смогли поправить здоровье и вернуться домой с лучшими впечатлениями

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Сочи готовы принять на курорте многодетную семью Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа, которой предложил помощь в организации перелета к Черному морю президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Президент России Владимир Путин во вторник во время общения по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", предложил организовать семье Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа перелет на отдых к Черному морю - в Сочи или Геленджик.

"Мы с большой радостью примем на курорте Сочи замечательную семью Геннадия Гавриленко, обеспечим самый достойный отдых, чтобы и дети, и родители смогли поправить здоровье и вернуться домой с лучшими впечатлениями от города и нашего Черного моря", - сказал Копайгородский.

Во время общения с президентом глава многодетной семьи рассказал о планах поехать с детьми на отдых на юг России на машине за 5 тыс. км. Путин отметил, что такая поездка была бы непростой.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКраснодарский край
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