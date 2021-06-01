Многодетная семья-обладатель ордена "Родительская слава" в Ингушетии получила микроавтобус

МАГАС, 1 июня. /ТАСС/. Национальный фонд развития Ингушетии приобрел микроавтобус для многодетной семьи из региона, которая стала обладателем ордена "Родительская слава". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

Во вторник президент РФ Владимир Путин пообщался в режиме видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", из разных округов страны. В их числе и семья Марзиевых из Ингушетии, в которой четыре сына, занимающиеся кикбоксингом, и три дочери. Глава государства побеседовал с семьей на тему образования и развития детей, а также поздравил 14-летнего Исмаила Марзиева с днем рождения.

"По инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова Национальный фонд развития Ингушетии выделил средства и приобрел для семьи Марзиевых просторный микроавтобус "Соболь", в котором семья сможет ездить в полном составе. Такие многодетные семьи, в которых занимаются всесторонним развитием и воспитанием детей, являются примером в регионе и их необходимо поддерживать и поощрять", - сказали в пресс-службе.

В мае 2020 года Махмуд-Али Калиматов создал Национальный фонд развития республики, в который отчисляет свою заработную плату. На средства фонда в регионе уже проведены масштабные благотворительные акции, закуплен спортинвентарь в спортивные школы, строится котельная для отопления многоэтажных домов для детей-сирот и молодых семей, запущен досуговый центр для незрячих и слабовидящих и т. д.

Орден был учрежден в мае 2008 года занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым. Первый указ о награждении орденом был подписан 4 января 2009 года. Всего в 2009-2019 гг. сообщалось о награждении орденом 393 многодетных семей (включая 19 родителей-одиночек). В 2018 г. была награждена 31 семья (из них трое родителей-одиночек), в 2019 г. - семь семей.