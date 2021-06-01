Эксперты выявили более 100 ресурсов, торгующих ответами к госэкзаменам для школьников

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Эксперты выявили свыше 100 мошеннических сайтов, групп в соцсетях и мессенджерах, торгующих "ответами" к госэкзаменам для школьников. Об этом говорится в сообщении международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, Group-IB.

"Group-IB при содействии школы креативных технологий для подростков TUMO накануне Дня защиты детей в 2021 году обнаружили масштабную мошенническую схему, связанную с продажей ответов к государственным экзаменам. Всего в Рунете выявлено более 100 сайтов, групп в соцсетях и Telegram-каналов, где выпускникам предлагают купить "шпаргалки" с ответами за 400-1 200 рублей. Однако, получив деньги, мошенники, как правило, не выходят на связь и блокируют контакт "покупателя". Group-IB уведомила Минпросвещения и Роскомнадзор о проблеме и попросила принять оперативные меры по блокировке ресурсов злоумышленников", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов Group-IB Digital Risk Protection, пик мошенничества с продажей "ответов" к ЕГЭ и ОГЭ пришелся на конец мая в преддверии госэкзаменов, на подобные объявления обратили внимание преподаватели школы креативных технологий TUMO. Всего было обнаружено 102 мошеннических ресурса и групп в соцсетях с суммарным количеством подписчиков более 3,2 млн человек. Количество читателей самого популярного Telegram-канала, где предлагают "слив ответов", достигает 709 969 человек.

"Обычно злоумышленники создают сайты, группы в социальных сетях или каналы в мессенджерах, где размещают объявления о продаже якобы "слитых" ответов к предстоящим экзаменам из проверенных источников. В качестве "пробника" мошенники выкладывают часть "ответов" к предстоящим испытаниям. Для получения доступа ко всей информации жертвам предлагают заплатить от 400 до 1 200 рублей", - объясняют в компании.

Получив денежный перевод, мошенники направляют ученикам фейковые ответы, не имеющие ничего общего с подлинными, или просто вносят покупателей в "черный список" и больше не выходят на связь. В результате "нерадивые ученики" теряют деньги и время, которое они могли бы с пользой потратить на подготовку к экзаменам. По словам замгендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрея Бусаргина, продажа фейковых ответов к госэкзаменам - это довольно популярный пример сезонного мошенничества.

Group-IB и TUMO заключили соглашение, в рамках которого специалисты Group-IB будут проводить в центре креативных технологий открытые уроки по цифровой гигиене, рассказывать подросткам, как не стать жертвой злоумышленников и почему их не надо спонсировать. Курс от специалистов Group-IB пройдет в TUMO Moscow 9 и 23 июня в рамках специального проекта "Месяц защиты подростков".