Электронный документ о смерти можно будет получать с 1 сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минюст РФ зарегистрировал приказ Минздрава "Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи", согласно которому с сентября можно будет получать электронный документ о смерти. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"В данный момент родственники умершего получают бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. По новому приказу с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени. "Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года", - отмечается в тексте.