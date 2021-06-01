В конкурсе "Большая перемена" приняли участие около 2,5 млн человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 2,5 млн человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена", начиная со старта проекта в 2020 году. Об этом сообщила во вторник руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева на фестивале "Большая перемена".

"У нас на сегодняшний день почти 2,5 млн ребят со всей страны приняли участие в проекте и стали частью сообщества "Большая перемена", - сказала она.

Разуваева добавила, что процесс регистрации для участия в конкурсе в этом году еще продолжается.

Первый конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. В проекте приняли участие более миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Ее наблюдательный совет возглавляет президент РФ.