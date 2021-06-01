Комитет Госдумы по ЖКХ поддержал к I чтению законопроект о запрете шуметь в домах ночью

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ во вторник на заседании рекомендовал палате принять в первом чтении депутатский законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время, предложив при этом доработать текст ко второму чтению. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Сергей Пахомов ("Единая Россия").

"Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта, но отмечает, что часть вопросов требует более глубокой проработки, так как в большинстве случаев конфликтные ситуации носят индивидуальный характер", - сказал депутат. По его словам, "наряду с правовыми категориями нужно учитывать нормы морали, нравственности, обычаи, состояние здоровья соседей и их профессиональные потребности".

Законопроект был внесен группой депутатов-единороссов в мае прошлого года. Жилищный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными" в принадлежащее ему помещение. Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах.

Отдельно указано, что "не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время". Временной интервал, в течение которого не допускается шум, устанавливается законом субъекта РФ. "Под нарушением тишины понимаются действия, в результате которых звуки или вибрации, исходящие из помещения, будут явно слышны или ощутимы за его пределами. Исключением будут плач ребенка, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с безопасностью граждан", - пояснил Пахомов. Первый зампред комитета подчеркнул, что "пользование жилым помещением гражданином не должно нарушать прав и законных интересов других граждан". "Стоит отметить, что необходимость законодательного регулирования "соседского права" давно назрела", - добавил он.

"Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", говорится в законопроекте. Как пояснила при внесении законопроекта ТАСС один из его авторов, депутат-единоросс Ольга Павлова, корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях будут внесены позднее, после получения заключения правительства РФ.

На федеральном уровне "закона о тишине" сейчас не существует, в связи с чем регионы принимают собственные нормативные акты, определяющие временные периоды, когда шуметь в домах нельзя.