Путин поручил подготовить предложения о поддержке изучения русского языка за рубежом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения до 15 июля подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка в зарубежных странах. Такой пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с кабмином.

"Министерству просвещения Российской Федерации [поручено] представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом, в том числе в Республике Таджикистан", - говорится в сообщении.

Выступая на совещании в мае, Путин упомянул об обучении в России молодежи из ближнего зарубежья. По его словам, это важная составляющая сотрудничества с партнерами по СНГ. Однако, как отмечал президент, в этой связи российским властям нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах. Глава российского государства называл принимаемые сейчас действия недостаточными и поручал принять дополнительные меры в этой области.