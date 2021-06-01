{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил подготовить предложения о поддержке изучения русского языка за рубежом

Это поручение должно быть исполнено до 15 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения до 15 июля подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка в зарубежных странах. Такой пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с кабмином.

"Министерству просвещения Российской Федерации [поручено] представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом, в том числе в Республике Таджикистан", - говорится в сообщении.

Выступая на совещании в мае, Путин упомянул об обучении в России молодежи из ближнего зарубежья. По его словам, это важная составляющая сотрудничества с партнерами по СНГ. Однако, как отмечал президент, в этой связи российским властям нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах. Глава российского государства называл принимаемые сейчас действия недостаточными и поручал принять дополнительные меры в этой области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Экс-председателя "Открытой России" Соловьева отпустили после допроса
Александр Соловьев находится в статусе свидетеля, подчеркнул его адвокат Геннадий Федоров
Читать полностью