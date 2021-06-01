Проект о ведении просветительской деятельности внесут в кабмин 1 сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Проект, который определит порядок и условия ведения просветительской деятельности, будет представлен правительству 1 сентября, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Там напомнили, что в апреле Министерство просвещения РФ разработало проект постановления правительства РФ "Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности", документ был опубликован на сайте regulation.gov.ru. По результатам общественного обсуждения было решено, что проект постановления требует доработки.

"В настоящее время проводится соответствующая работа по подготовке подзаконных актов, и говорить о каких-либо изменениях в организации работы лекториев, мастер-классов и так далее преждевременно. Срок внесения проекта акта в правительство Российской Федерации ответственным федеральным органом исполнительной власти - 1 сентября 2021 года", - сообщили в Минобрнауки.

Президент России Владимир Путин 5 апреля подписал поправки, закрепляющие в федеральном законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность". Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Уточняется, что просветительскую деятельность ведут органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.