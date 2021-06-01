Комитет Думы поддержал поправку о зачислении в одну школу родных братьев и сестер

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании во вторник одобрил поправку партии "Единая Россия" о приоритетном зачислении в школу родных братьев и сестер независимо от места их регистрации.

Поправка отменяет нормы, согласно которым родные братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в школу или детский сад должны иметь общее место жительства. Как ранее отмечали в пресс-службе партии, поправку также поддержали в Минпросвещения.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта, который изначально был направлен на выплату стипендий учащимся военных образовательных учреждений и вносил изменения в закон об образовании. Доработанный ко второму чтению законопроект также вносит изменения в Семейный кодекс РФ, уточняя норму о преимущественном праве приема детей в школы и детские сады.

Поправку подготовили секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова, первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев и член президиума генсовета "Единой России", сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова. Предложение сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер независимо от места их регистрации прозвучало 31 мая на форуме "Большой семейный совет".