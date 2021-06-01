Власти Курской области рекомендовали школам мониторить страницы учеников в соцсетях

КУРСК, 1 июня. /ТАСС/. Комитет образования и науки Курской области разработал рекомендации для школ региона по анализу страниц учеников в социальных сетях. Проводить подобный мониторинг рекомендуется трижды в год, особенно у детей с повышенной тревожностью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Во вторник в ряде телеграм-каналов получило распространение видео, где директор школы в поселке Касторное Курской области Александр Мартынов рассказывает о появлении методических рекомендаций по сбору и обработке информации из аккаунтов в социальных сетях школьников. Среди критериев - частота и время посещения соцсетей, фотографии, записи, комментарии владельца аккаунта.

"Мониторинг рекомендуется проводить трижды в год. В первую очередь, предлагается обратить внимание на аккаунты детей и подростков с повышенной тревожностью, проявляющих агрессию, причисляющих себя к различным субкультурам. Проводить эту работу могут классные руководители, социальные педагоги, школьные психологи", - сказали в пресс-службе.

Соответствующие методические рекомендации для школ разработал комитет образования и науки Курской области. Как отметила председатель комитета Наталья Пархоменко, анализ аккаунтов школьников в социальных сетях поможет педагогам подсказать родителям, на что обратить внимание в общении с детьми.