Экс-председателя "Открытой России" Соловьева отпустили после допроса

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева отпустили после допроса в качестве свидетеля в рамках дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Геннадий Федоров.

"Допрос завершился, Александр находится в статусе свидетеля, и на допросе он вкратце пояснил, что ему ничего неизвестно", - сказал адвокат.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщал ТАСС, что у Соловьева проходил обыск в рамках уголовного дела по пункту "б" части 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. По его словам, потерпевшая сторона - департамент городского имущества, который является собственником помещения. Дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве.

В рамках данного дела также прошли обыски у политика Дмитрия Гудкова и его родственников. Его допрашивают, статус по делу не пока определен.