В Сочи открыли первый в России аттракцион-маятник высотой с десятиэтажный дом

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Первый в России экстремальный аттракцион-маятник "Вечный двигатель", высотой с десятиэтажный дом, который вращается на 360 градусов, открыли в Сочи Парке, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"В первый день лета в парке запустили новый аттракцион "Вечный двигатель". Гигантский маятник поднимает на высоту десятиэтажного дома и вращается на 360 градусов. С такими характеристиками аттракцион Сочи Парка - единственный в России и третий в Европе", - сказала собеседник агентства. Уточняется, что открытие аттракциона приурочено к семилетию парка.

В аттракционе 24 посадочных места. Он поднимает катающихся на высоту десятиэтажного дома, резко опускает их, создавая эффект свободного падения, а также вращается на 360 градусов.

Это четвертый экстремальный аттракцион в Сочи Парке. Сейчас наибольшей популярностью среди местных развлечений пользуются гигантский перевернутый бумеранг "Квантовый Скачок", который катает посетителей со скоростью 105 км/ч, а также самая протяженная в России американская горка "Змей Горыныч", длина ее трека 1 056 м.

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. Его площадь 28 га, на которых расположены 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и прочие объекты.