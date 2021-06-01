Около 10% найденных в Дагестане мертвых тюленей погибли от рук людей

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты установили, что около 10% мертвых тюленей, найденных на берегу Каспийского моря в Дагестане, погибли в результате действий браконьеров. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане.

"Где-то 10% было обнаружено со следами убийства и в результате попадания в браконьерские орудия лова. <…> Часть особей была со следами, свидетельствующими о попадании в осетровые орудия лова. Они запрещены, это чистое браконьерство. У них были сняты шкуры, это целиком уголовное деяние", - сказал Соколов, напомнив, что тюлени являются одним из видов, который внесен в Красную книгу России.

Представитель Росрыболовства отметил, что большая часть животных погибла в результате естественных природных причин. "Был проведен полнейший анализ, порядка 2 тыс. особей было найдено, они были обследованы. Проводили [исследования] и на болезни, и на возможный антропогенный фактор, на убийство этих тюленей. В итоге заключение ученых, что причиной смертности [большинства особей] были естественные факторы, то есть это асфиксия в результате выбросов газа со дна моря", - сказал Соколов.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было зафиксировано несколько случаев массовой гибели тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа.

Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей в Дагестане на побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.