Мэрия Сыктывкара проверяет информацию о ремонте крыльца с использованием надгробных плит

СЫКТЫВКАР, 1 июня. /ТАСС/. Администрация Сыктывкара организовала проверку информации о том, что крыльцо к одному из зданий на Покровском бульваре решили выложить надгробными плитами.

Ранее в социальных сетях региона появилось видео, на котором запечатлено ремонтируемое крыльцо и куски надгробных плит, на некоторых видны изображения усопших. Это вызвало возмущение местных жителей.

"Администрация выясняет владельца, собственника здания, который заказал эти работы. Выясняем, что там реально произошло, где купили или достали эти плиты, как использовали. Завтра на место выезжают специалисты от управления экономики администрации", - сообщили ТАСС в администрации города, отметив, что предоставят комментарии по итогу разбирательств с собственником.