Выплаты за заражение ковидом на работе в 2021 году получили 10 тыс. медиков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Выплаты за заражение новой коронавирусной инфекцией во время выполнения служебных обязанностей в 2021 г. получили более 10 тыс. медиков в Санкт-Петербурге, в том числе семьи 20 умерших врачей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Выплаты по 300 тысяч рублей получили 10 412 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 3,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Санкт-Петербурге действовало постановление, согласно которому в случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В прошлом году поддержку получили 11 178 медиков и 37 семей умерших медицинских работников на общую сумму 3,7 млрд рублей.

В 2021 году действие постановления продлили.

По последним данным, в Петербурге выявили 440 506 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 406 531 человек, умерли 14 384. За последние сутки в городе выявили 817 случаев заражения.