Эксперт: около 1,5 млн детей в России имеют отклонения в работе эндокринной системы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн детей имеют проблемы с работой эндокринной системы, самые частые из которых - заболевания щитовидной железы, ожирение, сахарный диабет. Об этом во вторник, в День защиты детей, сообщила директор Института детской эндокринологии ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - педиатр, детский эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Ольга Безлепкина.

"В РФ около 1,5 млн детей имеют отклонения в работе эндокринной системы. Самые частые из них - заболевания щитовидной железы (25%) и ожирение (32%). Сахарный диабет у детей занимает третье место по распространенности среди эндокринных патологий, но мы можем назвать его первым по значимости. Это заболевание, которое сопровождает ребенка всю жизнь, требует постоянного контроля терапии, диагностики осложнений, образа жизни в целом", - приводит ее слова пресс-служба НММЦ эндокринологии.

Безлепкина добавила, что ежегодно в России сахарным диабетом первого типа заболевают около 7 тыс. детей. "В нашей стране проводится скрининг новорожденных - это массовое обследование всех детей на пять заболеваний, два из которых эндокринные. Это врожденный гипотиреоз и врожденная дисфункция коры надпочечников. Диагностированные в первые дни после рождения, они поддаются лечению, которое подбирает детский эндокринолог. Без терапии ребенок имеет высокий риск смерти уже в младенчестве или другие опасные последствия. Например, при врожденном гипотиреозе у ребенка, который не получает терапию, развивается умственная отсталость", - рассказала она.

"Большую часть детских эндокринных заболеваний можно предотвратить. Например, заболевания щитовидной железы, которые развиваются вследствие недостаточного потребления йода с пищей. Они приводят к возникновению узловых образований, увеличению щитовидной железы, снижению интеллекта и другим опасным последствиям", - заключила эксперт.