Во Франции ищут кошку для министерства экономики

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр пообещал найти нового штатного питомца для своего ведомства на замену кошке по кличке Олив, которая умерла в конце мая в возрасте 22 лет. Об этом он заявил во вторник в интервью Figaro.
"Я планирую приютить другую кошку, хотя пока еще не знаю какую. Олив прожила очень долгую жизнь по кошачьим меркам, - сказал министр. - У нас всегда должна быть кошка и скоро она появится".
О смерти животного сообщил 21 мая советник при министерстве экономики страны Бенджамен Росмини. Позже в своем Instagram о ней написал Ле Мэр.
Depuis 22 ans il veillait sur l’Économie et les Finances de la France !— Benjamin Rosmini (@BRosmini) May 21, 2021
Le chat Olive, symbole de #Bercy, nous a quitté après une vie paisible.
Repose en paix pic.twitter.com/jEhkeLkUgt
Кошка появилась в здании на набережной Берси сразу после ухода Доминика Стросс-Кана в 1999 году. За это время в ведомстве 14 раз сменился глава (15 с учетом возвращения Мишеля Сапена на свой пост после досрочного ухода Эмманюэля Макрона с должности главы Минэкономики).
Животное жило на улице, но по вечерам ее пускали в здание. В 2004 году кошке посвятили статью в журнале La Revue administrative, где говорилось об увеличении на 10% затрат на уборку помещений из-за разбросанных по кабинетам остатков еды, которыми подкармливали кошку.