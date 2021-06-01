Во Франции ищут кошку для министерства экономики

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр пообещал найти нового штатного питомца для своего ведомства на замену кошке по кличке Олив, которая умерла в конце мая в возрасте 22 лет. Об этом он заявил во вторник в интервью Figaro .

"Я планирую приютить другую кошку, хотя пока еще не знаю какую. Олив прожила очень долгую жизнь по кошачьим меркам, - сказал министр. - У нас всегда должна быть кошка и скоро она появится".

О смерти животного сообщил 21 мая советник при министерстве экономики страны Бенджамен Росмини. Позже в своем Instagram о ней написал Ле Мэр.