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Пандемия COVID-19

В Ираке зафиксировали первый случай смерти пациента с "черной плесенью"

Этот же диагноз подтвердился еще у четырех человек в стране
© EPA-EFE/MURTAJA LATEEF

ТАСС, 1 июня. Первый случай смерти пациента, у которого было диагностировано заболевание "черная плесень", зафиксирован в Ираке. Об этом во вторник сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на иракский Минздрав.

По данным канала, от грибкового заболевания мукормикоз ("черная плесень") умер 51-летний мужчина.

Отмечается, что в Ираке этот же диагноз подтвердился еще у четырех человек. Все четверо заболевших - это мужчины, которые ранее заразились коронавирусом. В настоящее время они госпитализированы и проходят лечение.

В конце мая глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Д. В. Садананда Говда в Twitter сообщил, что индийские врачи зафиксировали в стране более 11 тыс. случаев заболевания мукормикозом. Кроме того, также выявлены случаи заболевания "белой плесенью" и "желтой плесенью", но случаев инфицирования этими грибковыми инфекциями гораздо меньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту болезнь "новой проблемой в борьбе Индии с пандемией".

Как указывают специалисты, мукормикоз, как и другие виды грибковых инфекций, диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

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