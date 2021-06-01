В ВОЗ заинтересованы в расширении сотрудничества с РФ в области IT-технологий в медицине

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михиал Мурашко и глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге обсудили ряд вопросов, касающихся укрепления взаимного сотрудничества. В частности, Клюге выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с РФ в области цифровых технологий в сфере здравоохранения, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Пандемия стала драйвером использования цифровых технологий в здравоохранении. Россией внедрена единая информационная система мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с COVID-19. <...>. Ханс Клюге выразил высокую заинтересованность в расширении сотрудничества по вопросам использования цифровых технологий в сфере здравоохранения с учетом опыта Российской Федерации", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся укрепления взаимного сотрудничества, включая вклад РФ в снижение бремени неинфекционных заболеваний (НИЗ) как в Европейском регионе ВОЗ, так и во всем мире. К примеру, Россией при поддержке 20 стран мира была разработана резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения по снижению бремени НИЗ за счет усиления профилактики диабета, которая была утверждена в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Также Мурашко и Клюге обсудили работу географически удаленного офиса ВОЗ по неинфекционным заболеваниям, открытого в 2014 году в Москве, который является основным для Европейского регионального бюро ВОЗ и его государств - членов по вопросам формирования политики в таких областях, как потребление алкоголя, питание, физическая активность, профилактика факторов риска, эпиднадзор за НИЗ. При этом Россия стала основной площадкой для организации политических, экспертных и образовательных мероприятий в области НИЗ.

"В ходе встречи Михаил Мурашко и Ханс Клюге обсудили также вопрос взаимодействия Европейского регионального бюро ВОЗ с научными центрами Минздрава России. Например, в части работы Федерального центра медицины катастроф, открытого на базе НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. Одной из важных тем встречи стала борьба с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Российская Федерация благодаря планомерной работе добилась выхода из списка стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза. Взаимодействие по данным темам с ВОЗ будет продолжено в том числе посредством работы рабочих групп высокого уровня по профилактике ВИЧ и туберкулеза", - добавили в министерстве.