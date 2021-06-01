Более 614 млн рублей выделили Магаданской области для поддержки 12 медорганизаций

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кабмин РФ выделил более 614 млн рублей для поддержки 12 медицинских организаций Магаданской области.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 614 300 тыс. рублей на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Магаданской области в целях исполнения отдельных судебных решений и решений налоговых органов, имея в виду дополнительную поддержку не менее чем 12 государственных медицинских организаций Магаданской области", - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В распоряжении также указано, что Минздраву необходимо обеспечить заключение соответствующих соглашений и проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств. Кроме того, необходимо представить об этом доклад в правительство РФ до 1 октября.