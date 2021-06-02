Минздрав Колумбии сообщил о рекордном суточном приросте числа заразившихся коронавирусом

БОГОТА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило во вторник о 25 966 новых случаях заражения коронавирусом за 24 часа, что стало самым высоким для этой страны показателем суточного прироста. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 27 мая (25 092 случая).

"1 июня мы подтвердили выздоровление 23 833 пациентов, 25 966 новых случаев заражения и 523 летальных исхода в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 193 406, пациентов с коронавирусом - 3 432 422, умерших - 89 297", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В Боготе с начала эпидемии зафиксирован 971 881 случай инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.