Власти Чукотки направят в 2021 году 6,6 млн рублей на поддержку семей оленеводов с детьми

ТАСС, 2 июня. Семьи оленеводов на Чукотке, которые берут своих детей на летние каникулы в тундру, получат ежемесячные выплаты в размере 11 и 22 тыс. рублей. Всего на эти цели из окружного бюджета в 2021 году будет выделено около 6,6 млн рублей, что втрое больше, чем в предыдущем, сообщила ТАСС советник отдела экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Ольга Жилина.

"Региональная мера поддержки рассчитана на семьи оленеводов, которые на лето забирают детей из населенных пунктов в тундру. Родители ребят, возраст которых 7-14 лет, получают по 11 тыс. на каждого ребенка в течение трех месяцев, от 14-18 - по 22 тыс. рублей. Всего на эти цели из бюджета округа в 2021 году выделено около 6,6 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма была около 2 млн, и связано это, в том числе, с ограничениями из-за распространения коронавируса", - сказала Жилина.

Всего на Чукотке работает 14 оленеводческих хозяйств, которые заготавливают продукцию для нужд полуострова. Поголовье оленя - около 122 тыс.